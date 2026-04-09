David e Victoria Beckham vogliono luci scenografiche nella casa di campagna | il vicinato è in rivolta

I Beckham stanno affrontando resistenze da parte dei vicini per via dei loro piani di installare luci decorative attorno a un laghetto nella loro casa di campagna. La richiesta ha suscitato proteste tra gli abitanti della zona, che temono che questa modifica possa alterare l’aspetto naturale dell’area. La disputa riguarda quindi il rispetto del paesaggio e il possibile impatto sulla tranquillità della comunità locale.

David e Victoria Beckham sono "in lotta" con i vicini della loro casa in campagna, il motivo? Vogliono installare delle luci scenografiche intorno al loro laghetto, snaturando il panorama bucolico circostante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

David e Victoria Beckham hanno problemi anche con il vicinato (per via dell’illuminazione di un laghetto)I due hanno una casa a Great Tew, vicino a Chipping Norton, nel cuore delle Cotswolds, una zona collinare a nord ovest di Londra famosa per le...

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Temi più discussi: David e Victoria Beckham, il progetto per la tenuta in campagna fa infuriare i vicini; David e Victoria Beckham hanno problemi anche con il vicinato (per via dell’illuminazione di un laghetto); Victoria e David Beckham nei guai, i vicini protestano per le luci della loro villa: Non è Miami; David e Victoria Beckham in guerra con i vicini per le luci della Villa nelle Cotswolds: Qui non è Miami.

David e Victoria Beckham vogliono luci scenografiche nella casa di campagna: il vicinato è in rivoltaDavid e Victoria Beckham sono in lotta con i vicini della loro casa in campagna, il motivo? Vogliono installare delle luci scenografiche intorno ... fanpage.it

David e Victoria Beckham hanno problemi anche con il vicinato (per via dell’illuminazione di un laghetto)I coniugi vorrebbero installare nella loro casa di campagna luci scenografiche che i residenti definiscono eccessive: «Non siamo a Miami» ... vanityfair.it

Da Victoria Beckham a Chanel, la principessa di Galles sta abbracciando un look sicuro e ricercato - facebook.com facebook