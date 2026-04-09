Il 6 maggio 2026 si terrà la cerimonia di premiazione dei David di Donatello, un evento che ogni anno raccoglie molte aspettative nel mondo del cinema italiano. Durante la serata verranno consegnati i premi nelle varie categorie, riconoscendo le migliori interpretazioni, regie e produzioni dell’anno. L’edizione di quest’anno promette di essere particolarmente coinvolgente, con molte nomination e momenti che potrebbero diventare memorabili.

Il 6 maggio 2026 si svolgerà l’attesissima cerimonia di premiazione dei David di Donatello, in cui assisteremo all’assegnazione della tanto attesa statuetta per i migliori lavori e performance nelle diverse categorie cinematografiche. In questi oltre settant’anni di Festival, però, diverse sono state le vittorie che hanno emozionato sia il pubblico che la giuria e i vari personaggi del mondo dello spettacolo, a testimonianza di come il cinema, e chi vi lavora, sia in grado di lasciare una traccia indelebile nell’animo umano. Da Anna Magnani ad Elio Germano, alcune delle vittorie più significative dei David di Donatello. Da oltre mezzo... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - David di Donatello: alcune delle vittorie più memorabili ed emozionanti

Premio David di Donatello 71? edizione: tutte le categorie e i film con più candidatureil 1° aprile a Roma presso gli studi di Cinecittà, si è tenuta la conferenza stampa della 71? edizione dei David di Donatello.

David di Donatello 71: conduttori e nominationLe assaggiatrici, La grazia e Le città di pianura sono i film con più nomination ai Davidi di Donatello che si terranno il 6 maggio su Rai 1.

Temi più discussi: David di Donatello 2026 – 29 film in corsa, 16 candidature per Le città di pianura; David di Donatello, 71a edizione; La 71? edizione dei Premi David di Donatello; Nomination David di Donatello 2026, tutte le candidature.

David di Donatello 2026: le nomination, quando sono e gli ospiti della notte degli Oscar italiana. Conduce Bianca BaltiTutto quello che c'è da sapere sui David di Donatello 2026 in attesa di scoprire i vincitori e il red carpet di maggio ... vogue.it

David di Donatello 2026 verso lo stop forzato: arriva l'appello che minaccia di cancellare l'eventoIl movimento Siamo ai titoli di coda ha lanciato ai candidati ai David di Donatello 2026 un appello importante, che rischia di portare alla cancellazione dell'evento ... libero.it

8 candidature ai David di Donatello per Duse di Pietro Marcello Il film è prodotto da Palomar - a Mediawan Company, Avventurosa con Rai Cinema e Piperfilm in co-produzione con @advitamdistribution #DuseIlFilm @avventurosafilm @avventurosae @palom - facebook.com facebook

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