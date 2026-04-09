David di Donatello | alcune delle vittorie più memorabili ed emozionanti 

Da metropolitanmagazine.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 6 maggio 2026 si terrà la cerimonia di premiazione dei David di Donatello, un evento che ogni anno raccoglie molte aspettative nel mondo del cinema italiano. Durante la serata verranno consegnati i premi nelle varie categorie, riconoscendo le migliori interpretazioni, regie e produzioni dell’anno. L’edizione di quest’anno promette di essere particolarmente coinvolgente, con molte nomination e momenti che potrebbero diventare memorabili.

Il 6 maggio 2026 si svolgerà l’attesissima cerimonia di premiazione dei   David di Donatello, in cui assisteremo all’assegnazione della tanto attesa statuetta per i migliori lavori e performance nelle diverse categorie cinematografiche.  In questi oltre settant’anni di  Festival, però, diverse sono state le vittorie che hanno emozionato sia il pubblico che la giuria e i vari personaggi del mondo dello spettacolo, a testimonianza di come il  cinema, e chi vi lavora, sia in grado di lasciare una traccia indelebile nell’animo umano.  Da Anna Magnani ad Elio Germano, alcune delle vittorie più significative dei David di Donatello. Da oltre mezzo... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - David di Donatello: alcune delle vittorie più memorabili ed emozionanti 

Premio David di Donatello 71? edizione: tutte le categorie e i film con più candidatureil 1° aprile a Roma presso gli studi di Cinecittà, si è tenuta la conferenza stampa della 71? edizione dei David di Donatello.

David di Donatello 71: conduttori e nominationLe assaggiatrici, La grazia e Le città di pianura sono i film con più nomination ai Davidi di Donatello che si terranno il 6 maggio su Rai 1.

Temi più discussi: David di Donatello 2026 – 29 film in corsa, 16 candidature per Le città di pianura; David di Donatello, 71a edizione; La 71? edizione dei Premi David di Donatello; Nomination David di Donatello 2026, tutte le candidature.

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