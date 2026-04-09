In Canada si sono scatenate discussioni e polemiche sui social media dopo la notizia dell’esclusione dell’Italia dai Mondiali di calcio. Molti tifosi hanno espresso il desiderio di poter indossare di nuovo la maglia azzurra, mentre altri hanno commentato sulla possibilità di cambiare maglia con quella di un’altra nazionale. La vicenda ha suscitato reazioni di vario tipo, con commenti e reazioni che si sono moltiplicati online.

Cambiereste mai la maglia della nazionale italiana con quella di un’altra nazionale solo perché gli azzurri non si sono qualificati ai mondiali di calcio? Non è lo spot di un detersivo, ma la domanda che si sono posti molti sostenitori italiani che vivono in Canada che nelle scorse ore sono diventati, loro malgrado, protagonisti di un video virale e di una polemica diplomatica altrettanto veemente. La federazione calcistica canadese, infatti, aveva lanciato sui social un’iniziativa che ha fatto rapidamente il giro del web. Il messaggio era chiaro e diretto: “ Non aspettare altri quattro anni. Cambia la tua maglia e scegli il Canada “. Il post pubblicato dagli account ufficiali dei Canucks faceva riferimento a un’opportunità concreta offerta ai tifosi italiani residenti a Toronto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Dateci la maglia azzurra”: in Canada file e polemiche social dopo l’esclusione dell’Italia dai Mondiali

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