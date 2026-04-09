Daspo cancellato Espulso e ora riabilitato | Contro di me ci furono ricostruzioni non vere

Il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna ha annullato il Daspo che era stato applicato a un calciatore, consentendogli di tornare in libertà e di riacquisire i diritti. La decisione è stata comunicata il 16 marzo e ha portato alla cancellazione delle restrizioni precedentemente imposte. La società sportiva ha commentato la sentenza come un atto di giustizia, evidenziando come le ricostruzioni che avevano portato all’espulsione fossero considerate infondate.

"Una sentenza che fa giustizia": questo è il commento della società di calcio ArtisiAnna riguardo l’annullamento del Daspo inflitto a Nicola Boccia, reso pubblico con la sentenza del Tar (Tribunale amministrativo regionale) dell’ Emilia-Romagna il 16 marzo. Il 4 maggio di anno scorso il Giudice Sportivo aveva inflitto la pena di un anno di squalifica al calciatore dilettante Nicola Boccia, tesserato per la storica società di Forlimpopoli. Ancora più lungo il divieto sancito dal questore di Forlì-Cesena Claudio Mastromattei, che gli vietava anche di prendere parte a eventi sportivi di qualunque livello, anche come spettatore, fino al 30 settembre 2026: una sanzione di un anno e mezzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Daspo cancellato. Espulso e ora riabilitato: "Contro di me ci furono ricostruzioni non vere" Daspo per uno scambio di persona. Cancellato dal Tar: non c’è prova che abbia partecipato alla rissaUno scambio di persona nella notte della movida ad Ancona e lui resta fuori dai locali (e dal lavoro) per un anno. Rissa fuori ’Porta Siena’. Marocchino espulso. Daspo urbano per dueRissa fuori dal Centro commerciale Porta Siena giovedì pomeriggio, dopo l’intervento di carabinieri e polizia per calmare gli animi, i feriti portati... Si parla di: Daspo cancellato. Espulso e ora riabilitato: Contro di me ci furono ricostruzioni non vere. Daspo e chiusure contro la movida violenta, preoccupa la diffusione del crack: il questore di BariL’intervista ad Annino Gargano: Più controlli nei locali dopo Crans Montana, in molti casi superati i limiti di capienza. Scuole sotto osservazione a causa ... bari.repubblica.it Viola il Daspo e poi la violenza contro degli agenti: colleziona denunce in poche oreDalla violazione del Daspo urbano all’aggressività contro gli agenti. Un giovane, già destinatario di un provvedimento di allontanamento, è stato fermato più volte nel giro di pochi giorni tra ... ilrestodelcarlino.it