DanzAria sbanca il concorso di Barcellona Tre trofei conquistati dalla scuola valdarnese

DanzAria, scuola di danza valdarnese, ha vinto tre premi al Barcelona Dance Award 2026. Dopo aver ottenuto il quarto posto ai mondiali di Burgos nel 2025, la compagnia si è distinta in uno dei concorsi più importanti d’Europa. La partecipazione si è svolta in una delle location più rinomate del settore, attirando numerosi partecipanti da diversi paesi. La vittoria rappresenta un risultato rilevante per l’associazione.

DanzAria sul podio del Barcelona Dance Award 2026. Dopo il quarto posto ai mondiali di Burgos del 2025, l’associazione montevarchina ha spiccato in volo in uno dei palcoscenici più prestigiosi d’Europa. La manifestazione riunisce ogni anno scuole provenienti da tutto il mondo e l’edizione 2026, in programma durante le festività pasquali, ha confermato il prestigio dell’evento. Tre sono i trofei messi in bacheca dalla scuola di danza: il secondo posto nell’hip hop Under 16 con la coreografia "Ghetto Superstar" di Emanuele Saulino, il secondo posto nel modern Under 16 con la coreografia "Enigma" di David Nigro e il terzo posto nel contemporaneo Under 16 con le coreografie "Zemyata" di Iris Hodzic e "Anemonia" di Aldo Nolli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - DanzAria sbanca il concorso di Barcellona. Tre trofei conquistati dalla scuola valdarnese Danza Danzaria di Montevarchi al concorso internazionale di BarcellonaArezzo, 6 aprile 2026 – Dopo i mondiali di Burgos del Luglio 2025 dove si sono classificati al 4 posto, La scuola di Danza Danzaria di Montevarchi ha... Il Barcellona dance Award 2026 per DanzariaArezzo, 8 aprile 2026 – Dopo i mondiali di Burgos del Luglio 2025 dove si sono classificati al 4 posto, La scuola di Danza DANZARIA di Montevarchi ha...