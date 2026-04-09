A Caprigliola, si sono verificati danni all’antenna 5G, con cavi di alimentazione recisi e apparecchi hi-tech rubati. La protesta contro la struttura non si è fermata e questa volta ha portato a un atto di danneggiamento che ha interessato il sito. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire i responsabili di questo episodio.

Non si placa la contestazione contro l’ antenna di Caprigliola. Ma questa volta la protesta è sfociata in un atto di danneggiamento. Qualcuno, approfittando dell’oscurità, si è introdotto nell’area del cantiere, provocando danni. Secondo quanto ricostruito nelle prime fasi d’indagine, i responsabili si sono introdotti nell’area scavalcando o tagliando la rete di recinzione. Una volta nel perimetro, l’azione si è concentrata sulle componenti dell’infrastruttura, sembra che siano stati infatti recisi i cavi di alimentazione e di trasmissione e che sia seguito anche il furto di alcuni apparati tecnologici che erano già stati posizionati sulla struttura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Danni all’antenna 5G. Cavi di alimentazione recisi e rubati apparecchi hi-tech

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