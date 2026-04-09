Dall’Umbria a Salerno | la diciassettenne che domina l’italiano

Una ragazza di 17 anni di Norcia ha conquistato il primo posto in una competizione linguistica promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, che si è svolta tra le regioni italiane. La sfida ha coinvolto studenti di diverse aree del paese e si è conclusa con la sua vittoria, portando il suo nome al di fuori del suo territorio. La studentessa ha ottenuto il miglior punteggio tra i partecipanti delle regioni centrali.

Un talento giovanile di Norcia si appropria del primato regionale nella sfida linguistica organizzata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Ludovica Verucci, studentessa diciassettenne dell’ultimo anno del liceo classico De Gasperi-Battaglia, ha conquistato la categoria Senior del Campionato di Italiano, ottenendo il punteggio più alto tra i partecipanti dell’Umbria. L’eccellenza linguistica della studentessa norcina. La prestazione di Ludovica Verucci mette in luce una preparazione straordinaria nelle competenze madri della lingua italiana. Grazie al risultato ottenuto nel concorso nazionale che premia la padronanza linguistica degli studenti delle scuole secondarie, la ragazza rappresenta ora ufficialmente l’intera regione umbra. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dall’Umbria a Salerno: la diciassettenne che domina l’italiano Leggi anche: Il calcio italiano rischia la debacle in Champions, la ricca Inghilterra invece domina (aveva ragione Andrea Agnelli) Scherma, trionfo storico in Cina: l’Italia domina la Coppa del Mondo di spada con un podio tutto italiano.La scherma italiana ha vissuto oggi una giornata storica a Wuxi, in Cina, con un trionfo senza precedenti nella Coppa del Mondo di spada femminile:... Si parla di: Umbria, drammatico incidente: Marianna muore a 34 anni; Contributi a fondo perduto 2026: quale bando scegliere con 5 criteri chiave.