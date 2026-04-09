Una gattina soccorsa a Roma dopo essere stata vittima di sevizie dovrà rimanere in clinica ancora alcuni giorni, anche se le sue condizioni sembrano migliorate. La vicenda ha attirato l’attenzione di molte persone che si sono mobilitate per aiutarla, mentre le autorità stanno conducendo indagini per identificare i responsabili. La storia di Rosi ha suscitato un grande interesse in tutta Italia, unendo molte persone nella lotta per la sua salvezza.

Dovrà restare ancora per qualche giorno in clinica, ma il peggio sembra essere passato per la piccola Rosi, la gattina soccorsa a Roma dopo essere stata seviziata. La terribile storia di Rosi ha indignato l’Italia intera, e da giorni rimbalza sulle cronache locali e nazionali. L’animale è stato sottoposto ad una violenza brutale ed inaccettabile: le autorità sono al momento a caccia dei responsabili. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com “Rosi è ancora in clinica, dove resterà ancora per qualche giorno per continuare il suo percorso di recupero. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Dalle sevizie al miracolo: tutta la storia di Rosi, la gatta che ha unito l’Italia nella lotta per la vita. Caccia ai responsabili

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