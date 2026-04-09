Dalle colazioni al dopocena il ‘Caleffi’ torna a vivere grazie al coraggio di tre giovani soci

Tre giovani soci hanno rilevato la gestione di un locale storico in via Canapa, riportandolo in attività dopo un periodo di chiusura. I nuovi gestori, nome a nome, sono Luca Pasquali, Mirko Coda e Davide Civale, che hanno deciso di investire nel locale, noto per essere frequentato dal mattino fino a tarda sera. La riapertura segna un ritorno alla vita del locale, che ora riprende le sue attività quotidiane.

Il ‘Caleffi’ torna a vivere. Merito di tre ragazzi - Luca Pasquali, Mirko Coda e Davide Civale – che hanno rilevato la gestione dello storico locale di via Canapa per provare a farlo tornare ai fasti di un tempo. Chiuso ormai da mesi, il bar ora è pronto ad accogliere nuovamente clienti di tutte. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Tornati dalle Maldive dopo una settimana, Gabriele: “Grazie al console e ai ragazzi più giovani. 1.000 euro per il rientro”Bologna, 8 marzo 2026 – "Siamo arrivati a Roma con il volo Charter che è stato riempito completamente anche con gli altri". Torna in scena il Polvarone al Berrettarossa di SociArezzo, 21 febbraio 2026 – Torna in scena il Polvarone e lo fa al Berrettarossa di Soci con la commedia Come eravamo l’ultima pièce scritta da...