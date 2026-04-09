Dalla sovversione sovietica alla guerra ibrida di Putin Storia del controspionaggio italiano

Il controspionaggio italiano ha una lunga storia che si intreccia con eventi globali e conflitti recenti. Dalla fine degli anni trenta, quando si è sviluppato per contrastare le attività di spionaggio straniero, fino ai giorni nostri, con le operazioni legate alla guerra ibrida e alle tensioni con potenze esterne. La sua attività si concentra sulla difesa delle informazioni nazionali e sulla prevenzione di infiltrazioni di agenti provenienti dall’estero.

Il controspionaggiocontroingerenza è la branca dei servizi segreti che svolge la funzione di proteggere le informazioni riservate e strategiche di una nazione, e di prevenire, individuare e neutralizzare le attività ostili di spionaggio e ingerenzainfluenza occulta condotte da servizi segreti stranieri. Oggi il sistema-Italia deve fronteggiare una crescita costante delle minacce spionistiche, di ingerenza, influenza e guerra ibrida, rese più insidiose dal cyberspazio e dall’Intelligenza Artificiale. Per contrastare tali minacce occorre modernizzare e potenziare gli apparati di controintelligence, coinvolgendo tutti i settori istituzionali e la società civile negli sforzi di prevenzione e contrasto. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dalla sovversione sovietica alla guerra ibrida di Putin. Storia del controspionaggio italiano Leggi anche: Satelliti spia e hacker anti-Olimpiadi, la guerra ibrida di Putin all’Ue. Un mistero la nave russa Sparta IV vicina alla Sardegna “Russia invia migranti in Europa con i tunnel segreti”, la guerra ibrida di Putin(Adnkronos) – La Russia sta inviando migranti attraverso tunnel sotterranei dalla Bielorussia verso l'Europa come parte della sua guerra ibrida...