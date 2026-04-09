Dalla letteratura al collezionismo vintage in centro storico torna ' Ferrara in libro'

Dopo una pausa, il mercatino dedicato agli appassionati di libri e oggetti vintage torna nel centro storico della città. L’evento, chiamato 'Ferrara in Libro', propone una selezione di volumi usati e pezzi d’epoca per chi desidera scoprire nuove letture o arricchire la propria collezione. La manifestazione si svolge in una zona centrale, attirando visitatori interessati al mondo della letteratura e del collezionismo.

‘Ferrara in Libro’, il mercatino dedicato agli amanti della lettura e del collezionismo vintage, ritorna in città. Visto il successo delle precedenti edizioni con la presenza di numerosi collezionisti ed amanti del libro vintage, l’associazione culturale Ferrara Pro Art accoglierà alla Galleria. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it In centro storico torna la mostrascambio di orologi con pezzi vintage e da collezioneCome ormai da tradizione, ogni quarta domenica del mese negli spazi del locale Do Ut Des in Contrada Uberti a Cesena, Gerry Antico torna con la... Verona Antiquaria celebra l'amore a San Zeno tra vintage, antiquariato, modernariato e collezionismoDomenica 1 febbraio 2026, Verona torna ad accogliere uno degli eventi più amati dagli appassionati di antiquariato e atmosfere d’altri tempi: Verona...