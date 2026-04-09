Con l’arrivo della primavera 2026, si inizia a immaginare quali saranno le sneaker più in voga e i modelli che si imporranno sulle strade. Tra raso e tonalità delicate, si alternano scarpe da ballo ibride e richiami all’heritage, elementi che caratterizzano le proposte di questa stagione. Le tendenze sembrano mescolare stili diversi, creando un panorama variegato e in continuo movimento.

Arrivati a questo punto dell’anno, viene naturale chiedersi quali saranno le sneaker primavera 2026 che vedremo dappertutto e quali i trend che domineranno incontrastati. Con la bella stagione, infatti, le scarpe da ginnastica sono una delle prime scelte quando si tratta di outfit di ogni giorno. Pratiche, comode e facili, hanno dalla loro parte anche il fatto di essere un accessorio estremamente cool. Ancora di più quando si decide di puntare sui modelli top della stagione. Ma come fare per azzeccare l’acquisto giusto? Basta captare i segnali nell’aria e capire quali vibrazioni prevalgono rispetto ad altre. Per chi avesse ancora bisogna di un consiglio, ecco qua un piccolo report con le tendenze sneaker primavera 2026. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dal raso ai colori delicati, dai modelli ibridi da ballo alla centralità dell’heritage

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Coperta in raso . Lascio a cifra simbolica. - facebook.com facebook

Il finishing touch della skincare routine serale è proprio lui: grazie alla particolare shape ergonomica e a materiali morbidissimi, come raso e seta, si prende cura del viso proprio durante il sonno x.com