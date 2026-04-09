Dal petrodollaro al petroyuan? Perché la guerra in Iran rilancia la valuta cinese

Negli ultimi giorni, si è assistito a un aumento delle tensioni legate alla guerra in Iran, con conseguenze che interessano anche il settore finanziario. La possibilità di passare dallo Stretto di Hormuz comporta il pagamento di un “pedaggio” ai Pasdaran, come mostrano gli eventi recenti. Questo episodio evidenzia come le dinamiche geopolitiche influenzino anche i mercati valutari e le transazioni internazionali, aprendo la strada a considerazioni sul possibile rilancio della valuta cinese rispetto al petrodollaro.

Vuoi passare dallo Stretto di Hormuz? Si può fare, a patto di pagare un “ pedaggio ” ai Pasdaran. L’ultimo episodio, avvenuto la scorsa settimana, è però indicativo per un aspetto non proprio logistico. Due navi giapponesi hanno attraversato la rotta marittima dopo aver sborsato 2 milioni di dollari. Tokyo non ha specificato quale valuta abbia utilizzato, e proprio questo silenzio può essere un segnale emblematico di quanto sta accadendo in Medio Oriente. Non è infatti da escludere che uno dei principali alleati degli Stati Uniti in materia di Difesa possa aver saldato la commissione richiesta da Teheran in yuan anziché in dollari americani.... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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