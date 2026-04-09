Dal lavoro all' aperto alla West Nile dalle acque piovane ai laghi Gli interventi della Lombardia contro il cambiamento climatico

La regione Lombardia ha avviato un piano di azioni specifiche per affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici, coinvolgendo settori diversi come il lavoro all'aperto, la gestione delle acque e la prevenzione delle malattie come la West Nile. Sono stati predisposti 87 interventi distribuiti in cinque aree prioritarie che includono salute, sicurezza, infrastrutture, ecosistemi, agricoltura e attività. Le misure mirano a ridurre gli impatti sulla popolazione e sull'ambiente.

Mitigare gli effetti della crisi climatica su territorio, imprese e cittadini lombardi attraverso 87 azioni concrete ben definite e che afferiscono a 5 aree prioritarie: insediamenti umani, salute e sicurezza; infrastrutture; ecosistemi, biodiversità e foreste; agricoltura e zootecnia e attività. 🔗 Leggi su Milanotoday.it West Nile, Comune al lavoro: programmati gli interventi di prevenzione sul territorioLe iniziative dell’amministrazione di Cisterna per prevenire la diffusione del virus. L'importanza della gestione delle acque reflue in epoca di cambiamento climaticoLe applicazioni, gli aggiornamenti e le novità normative su un tema ambientale che coinvolge direttamente il mondo dei geologi chiamati a relazionare... Argomenti più discussi: Lombardia, gli interventi sul cambiamento climatico; Cambiamento climato, da Lombardia strategia di adattamento; Cambiamento climatico, la Lombardia passa all’azione: 87 misure per adattare territori ed economia; Lombardia, strategia di adattamento al cambiamento climatico. Dal lavoro all'aperto alla West Nile, dalle acque piovane ai laghi. Gli interventi della Lombardia contro il cambiamento climaticoPiù di 80 interventi integrati in una strategia unitaria: l'illustrazione dell'assessore Maione. E per il ministro Pichetto Fratin, la Lombardia mette in sicurezza il motore del Paese ... milanotoday.it Oristano, primi risultati incoraggianti per la sperimentazione anti-West Nile x.com Cisterna, piano del Comune contro il West Nile: via alla prevenzione su tutto il territorio https://www.latinaquotidiano.it/cisterna-piano-del-comune-west-nile/ #Cisterna #WestNile #Prevenzione #Disinfestazione #ASL #ComuneDi - facebook.com facebook