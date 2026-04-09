Dal 13 aprile gli ambulatori Ausl si trasferiscono all’ospedale Maggiore

A partire da lunedì 13 aprile, il servizio di Odontoiatria dell’Azienda USL del distretto di Parma si trasferisce all’interno dell’ospedale Maggiore. Il cambiamento riguarda gli ambulatori dedicati a questa specialità, che da quella data saranno operativi nella nuova sede. La modifica interessa le modalità di accesso e le strutture dove i pazienti potranno ricevere le prestazioni odontoiatriche. Nessuna altra informazione sugli orari o sui dettagli organizzativi è stata comunicata.

Da lunedì 13 aprile il servizio di Odontoiatria dell’Azienda Usldel distretto di Parma avrà una nuova “casa”. Gli ambulatori odontoiatrici di viale Basetti infatti, verranno trasferiti nei locali della Clinica Odontoiatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, al padiglione 29. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Nuovo ospedale: attivati gli ambulatori di cardiologia Giugliano, gli uffici dei servizi sociali trasferiti in via Alighieri: sede operativa dal 13 aprileSono chiusi gli uffici dei servizi sociali di via Palumbo a Giugliano perché è stato effettuato nei giorni precedenti la Pasqua il trasloco nella... Argomenti più discussi: Donne al Centro: le proposte di aprile 2026; Inclusione, contro l’isolamento arriva Corpo in movimento: sport e relazioni nelle Case della Comunità; Non la solita sala d'attesa: la rivoluzione digitale dell'Ausl porta il museo in corsia; Valsamoggia: nuovi servizi socio-sanitari e infrastrutture per rafforzare l’integrazione territorio-ospedale. “Il progetto – spiega la Direttrice sanitaria Ausl – nasce dalla consapevolezza che, in caso di arresto cardiaco improvviso, i primi minuti sono decisivi e che la sopravvivenza può raddoppiare o triplicare quando la defibrillazione viene effettuata tempestivament - facebook.com facebook