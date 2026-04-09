Dal 13 al 17 aprile torna l’11ª Fiera dei Mestieri a Bergamo

Dal 13 al 17 aprile, il cortile del Palazzo della Provincia a Bergamo ospiterà l’11ª edizione della Fiera dei Mestieri. L’evento, giunto alla sua undicesima edizione, si svolgerà in questa settimana e vedrà la partecipazione di diverse associazioni e istituzioni locali. Durante la fiera, saranno allestiti stand e spazi dedicati alle attività artigianali e professionali, con incontri e dimostrazioni pratiche aperte al pubblico.

Anche quest’anno il cortile del Palazzo della Provincia si trasforma per una settimana per dare spazio al mondo della formazione professionale e alla bellezza del saper fare: si svolgerà dal 13 al 17 aprile l’undicesima edizione della Fiera dei Mestieri, momento tradizionale di incontro fra cultura e imprese frutto della partnership tra Provincia di Bergamo e Confartigianato Imprese Bergamo. La Fiera, che è ormai diventata uno strumento indispensabile al percorso orientativo svolto dai ragazzi, ha l’intento di dare massima visibilità, sostegno e rilancio al mondo della Formazione professionale e dei mestieri, per valorizzare sia la risorsa... 🔗 Leggi su Bergamonews.it Be My Sunshine, anticipazioni dal 13 al 17 aprile: nuovi ostacoli per Haziran e PoyrazLa settimana dal 13 al 17 aprile si preannuncia intensa per i fan di Be My Sunshine, la serie turca che sta conquistando il pubblico italiano con un... Fierida 2026, dal 13 al 15 aprile a Termoli: la fiera nazionale dell’istruzione degli adulti dedicata all’IADal 13 al 15 aprile 2026 Termoli ospita FIERIDA – Fiera dell’Istruzione degli Adulti, il principale appuntamento nazionale sull’apprendimento... Temi più discussi: Be My Sunshine, le trame dal 13 al 17 aprile; Cosa fare a Milano ad Aprile 2026; Gli eventi dell'11 Fiera dei Mestieri: aperte le prenotazioni; Le Mototrombe suonano la carica dell'arte innovativa (e un po' strana). Dal 13 al 17 aprile torna l’11ª Fiera dei Mestieri a BergamoVentiquattro Istituzioni formative accreditate e Istituti scolastici parteciperanno attivamente all’iniziativa per promuovere i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) attivi sul terr ... bergamonews.it Fiera dei Mestieri, a Bergamo torna la vetrina del saper fareDal 13 al 17 aprile al Palazzo della Provincia l’11esima edizione: formazione, orientamento e lavoro protagonisti con scuole, imprese e Job Days dedicati ai giovani. ecodibergamo.it L'ex presidente di Fondazione Fiera Milano accusato di associazione per delinquere nel caso dei dossieraggi con accessi abusivi in banche dati - facebook.com facebook Torna Supertrebbiano, la fiera mercato che celebra il trebbiano spoletino x.com