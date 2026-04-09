Recenti studi e osservazioni sul comportamento animale hanno evidenziato come alcune specie siano state influenzate da sostanze e comportamenti umani. Sono stati trovati squali con tracce di cocaina nel loro organismo, mentre alcuni scoiattoli si avvicinano alle sigarette elettroniche e gli uccelli costruiscono nidi utilizzando mozziconi di sigaretta. Questi dati mostrano come certi comportamenti umani abbiano un impatto diretto sugli animali che vivono negli ambienti vicini alle attività umane.

Squali con tracce di cocaina, scoiattoli attratti dalle sigarette elettroniche, uccelli che costruiscono nidi con mozziconi. Sembrano immagini surreali, quasi da film, eppure sono il risultato concreto dell’impatto umano sull’ambiente. Più che imitare l’uomo, il mondo animale ne subisce le conseguenze, diventando uno specchio inquietante della nostra società. Squali e cocaina: quando l’inquinamento arriva in mare. La notizia ha fatto il giro del mondo: in alcune aree dei Caraibi, diversi squali sono risultati positivi a sostanze come cocaina, caffeina e farmaci. Non si tratta di un comportamento “attivo”, ma di un effetto diretto dell’inquinamento umano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dagli squali positivi alla cocaina agli scoiattoli che svapano: gli animali hanno preso il peggio dall’uomo?

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