Da oggi il rossore al viso non è più un problema
Da oggi, il problema del rossore sul viso sembra essere stato affrontato con una nuova soluzione. La persona che racconta preferisce il rosso in altre forme come gioielli, calzature o cosmetici, ma non lo considera il suo colore preferito. Pur apprezzando alcune sfumature di rosso, in generale evita questo colore nella vita di tutti i giorni.
Non amo il rosso. O meglio, mi piace se parliamo di rubini, suole di scarpe e rossetto. Posso anche fare un’eccezione per il rosso Valentino e il rosso Ferrari, ma in generale non è tra i miei colori preferiti. Tantomeno quando si parla di pelle. Ho la pelle del viso reattiva e mi capita spesso di arrossarmi in alcuni punti, solitamente una cosa passeggera che svanisce nel giro di qualche minuto. Purtroppo però, ho avuto anche reazioni alla vitamina C che invece sono durate una settimana. E oltre al fastidio sulla pelle si era aggiunto anche quel rossore viso che da vedersi era orribile. E per chi soffre di rosacea, couperose o acne, tanto il fastidio quanto i rossori sono problemi che devono affrontare nel quotidiano, con effetti spesso devastanti sulla psiche e sulle più basiche interazioni quotidiane. 🔗 Leggi su Amica.it
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