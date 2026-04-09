Da oggi il rinnovo della rete gas in via Giardini

A Pavullo sono iniziati i lavori di rinnovo della rete del gas in via Giardini. Le operazioni sono cominciate oggi e prevedono l'intervento sulla conduttura esistente lungo la strada. La sistemazione coinvolge le fasi di scavo, sostituzione delle tubature e ripristino della carreggiata. La durata prevista dei lavori è di alcune settimane, durante le quali alcune porzioni di via Giardini saranno interessate da deviazioni temporanee.

A Pavullo prendono il via i lavori di rinnovo della rete del gas in via Giardini. A partire da oggi, Inrete Distribuzione Energia avvierà un importante intervento infrastrutturale nel tratto compreso tra i civici 240 e 320, con l’obiettivo di ammodernare l’infrastruttura per garantire un servizio più performante e limitare le manutenzioni. L’intervento, concordato con l’Amministrazione comunale, prevede la sostituzione della condotta esistente con un nuovo tratto di rete e si inserisce in un piano più ampio di rinnovamento delle infrastrutture energetiche nei territori serviti. Il cantiere avrà una durata stimata di circa un mese. Durante questo periodo saranno necessarie alcune modifiche alla viabilità nel tratto interessato, definite in collaborazione con la polizia locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Da oggi il rinnovo della rete gas in via Giardini Leggi anche: Pavullo, in partenza i lavori di rinnovo della rete gas in via Giardini Juventus, Spalletti alla vigilia della Lazio: «Conceicao e Kelly da valutare. Rinnovo Yildiz? Oggi un giorno importante, sul mio rinnovo…»Yildiz Juve, l’ufficialità del rinnovo arriva in conferenza stampa! Le parole del talento turco Mercato Inter, pericolo scippo per Aleksandar... Argomenti più discussi: Da oggi il rinnovo della rete gas in via Giardini; Pavullo, in partenza i lavori di rinnovo della rete gas in via Giardini. Da oggi il rinnovo della rete gas in via GiardiniA Pavullo prendono il via i lavori di rinnovo della rete del gas in via Giardini. A partire da oggi, Inrete Distribuzione Energia avvierà un importante intervento infrastrutturale nel tratto compreso ... ilrestodelcarlino.it Giardini, pronto il restyling del laghetto e della storica fontanaL’intervento del Comune +alla luce della situazione di degrado di una delle zone più frequentate dai cittadini. ilrestodelcarlino.it Che bella serata a Giardini Naxos! Con Salvo Puccio e tutta la squadra è stato presentato il programma elettorale per il rilancio di Giardini Naxos. C’è un entusiasmo pazzesco, ma come ripeto sempre: fino all’ultimo giorno utile sarà importante rimanere conce - facebook.com facebook Giardini, panchine e arredo urbano, la cura del territorio fa tappa a Sestri Ponente x.com