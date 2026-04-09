Nel 2007 è stato aperto il primo ristorante del marchio Langosteria, che ora dà origine al Buonocore Hospitality Group. Dopo quasi vent’anni, il gruppo si costituisce ufficialmente, segnando una nuova tappa nello sviluppo dell’azienda. La nascita del gruppo arriva in un momento di consolidamento e crescita per il marchio, che continua a espandersi nel settore della ristorazione.

Più che un semplice rebranding, l’operazione fotografa l’evoluzione di un’insegna che, partita da un solo indirizzo milanese, è diventata nel tempo una piattaforma imprenditoriale articolata, con ambizioni internazionali sempre più marcate. Langosteria, in questi anni, si è imposta come uno dei nomi di riferimento della ristorazione contemporanea italiana, costruendo la propria reputazione su una formula riconoscibile: materia prima di livello assoluto, attenzione quasi maniacale al servizio e un’idea di esperienza capace di tenere insieme eleganza, ritmo e convivialità. Da questo nucleo iniziale si è progressivamente sviluppato un ecosistema di format differenti, accomunati dalla medesima idea di ospitalità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da Langosteria nasce il Buonocore Hospitality Group

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