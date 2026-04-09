A Fiumicino, nei pressi dell’aeroporto, sarà intitolata una strada a Domenico Cempella, ex dirigente di Alitalia. L’evento si svolge a pochi giorni dal quinto anniversario della sua scomparsa. Cempella, che ha lavorato come impiegato presso lo scalo, è stato riconosciuto con questa dedica postuma. La cerimonia si terrà nelle prossime settimane.

A pochi giorni dal quinto anniversario dalla sua morte, l’ex dirigente di Alitalia Domenico Cempella avrà una strada a suo nome. È la decisione presa dall’Ente nazionale per l’aviazione civile durante l’ultima seduta del 26 marzo. La scelta è ricaduta su un tratto viario dell’aeroporto di Roma Fiumicino, dove l’ex volto di Alitalia ha ricoperto l’incarico di primo amministratore delegato, trasformando lo scalo aeroportuale in una porta d’ingresso per il Paese. Nato nel comune laziale di Montefiascone nel 1937, non era neppure maggiorenne quando Domenico Cempella ha iniziato a lavorare nell’aeroporto di Ciampino. Il futuro manager di Alitalia ha assunto diversi incarichi, diventando nel 1973 capo delle operazioni a terra e successivamente - verso l’inizio degli anni ottanta - direttore del traffico. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Da impiegato dell’aeroporto a manager Alitalia: a Fiumicino una strada dedicata a Domenico Cempella

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