Da giovedì, nei cinema italiani, sarà possibile assistere a un nuovo film ogni settimana. Tra le proposte ci sono “L'ultima missione” e “Project Hail Mary”, due produzioni che arrivano nelle sale per un periodo limitato. La programmazione offre un’occasione per vivere un’esperienza cinematografica completa, senza interruzioni o distrazioni. Gli appassionati possono così immergersi nella visione di storie diverse, tutte in un’unica cornice.

Si sa, il sapore di una storia vissuta al cinema è unico e senza distrazioni. Ci si concede totalmente, come è giusto che sia, alla visione del che abbiano scelto. Magari anche grazie a questo nostro suggerimento. Dunque, oltre a Fughe da fermo, la nostra rubrica dedicata ai libri, e a Top Tre. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Temi più discussi: Da giovedì al cinema, un grande film ogni settimana: L'ultima missione, Project Hail Mary; Ryan Gosling: Insistiamo tanto sul valore del cinema, ma non sono sicuro che valga per ogni film; Ryan Gosling in orbita con 'L'ultima missione: Project Hail Mary' a 164 milioni in Usa; Project Hail Mary: dopo solo 14 giorni al cinema, il film con Ryan Gosling batte ogni record (e non puoi immaginare in che modo).

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Da "L'ultima missione: Project Hail Mary" a "The Drama", passando per "Super Mario Galaxy: Il film", tante proposte interessanti in proiezione nelle sale cinematografiche. Sergio Perugini #NonStopNews LIVE Link in Bio x.com