Dà fuoco all’auto della polizia municipale ma le telecamere seguono il suo percorso | preso

Un uomo di 42 anni è stato arrestato dopo aver dato fuoco a un’auto della polizia municipale di Saviano. Le telecamere di sorveglianza hanno seguito i suoi movimenti prima dell’incendio. Successivamente, è stato raggiunto da un divieto di dimora nel suo comune di residenza. L’episodio si è verificato recentemente e l’uomo è stato sottoposto a fermo delle autorità.

Un uomo di 42 anni è stato raggiunto da un divieto di dimora nel comune di residenza per l’incendio di un’auto in uso alla polizia municipale di Saviano. Il provvedimento è stato eseguito stamattina dai carabinieri della stazione locale su disposizione del gip del tribunale di Nola, su richiesta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Fuggono ma le telecamere li seguono, arrestati due pusherTempo di lettura: < 1 minutoA Caivano un carabiniere della locale compagnia, libero dal servizio, nota due ragazzi a bordo di una Fiat Panda nei... Caivano: Fuggono ma le telecamere li seguono. Carabinieri arrestano due pusherSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla... Temi più discussi: Dà fuoco all’auto del vicino dopo una lite, 53enne condannato a 2 anni e 4 mesi; Piromane dà fuoco all'auto del panettiere Massimiliano Trabuio: Quell'uomo è entrato nel mio cortile nel cuore della notte, poi le fiamme; Dà fuoco all’auto della polizia municipale, ma le telecamere seguono il suo percorso: preso; Paura nella notte: auto distrutta dalle fiamme. Piromane dà fuoco all'auto del panettiere Massimiliano Trabuio: «Quell'uomo è entrato nel mio cortile nel cuore della notte, poi le fiamme»FAVARO (VENEZIA) - Le fiamme, l'allarme e il boato dei finestrini in frantumi l'hanno svegliato nel cuore della notte. Massimiliano Trabuio, panettiere di via Altinia, ha visto nel ... ilgazzettino.it Dà fuoco all’auto dell’ex compagno. Arrestata una stalker piromanePoco meno di un anno fa l’incendio doloso di una Audi A4 aveva portato alla denuncia della ex convivente del proprietario. Ora la posizione dell’indagata si è ulteriormente aggravata tanto da portare ... ilrestodelcarlino.it Israele non ferma il fuoco sul Libano, la tregua Usa-Iran "in grave pericolo" - facebook.com facebook Niente condanne a Trump Il cessate il fuoco salva Giorgia in difficoltà per la guerra scatenata dal suo beniamino Ma su Israele sarà, per la prima volta, dura Almeno a parole David Romoli, l’Unità x.com