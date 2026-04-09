A Milano, la procura ha richiesto il rinvio a giudizio di 81 persone, tra cui figura anche un ex dirigente di una fondazione e proprietario di un’agenzia investigativa. La maxi-indagine riguarda attività di cyber-spionaggio e coinvolge diversi individui accusati di aver partecipato a operazioni illecite. L’indagine si concentra su un caso che ha attirato l’attenzione delle autorità per i metodi utilizzati e le implicazioni legali.

La Procura di Milano ha formalizzato la richiesta di rinvio a giudizio per Enrico Pazzali, ex vertice della Fondazione Fiera Milano e proprietario dell’agenzia investigativa Equalize, segnando un punto di svolta nel caso delle cyber-spie. Parallelamente, l’inchiesta si è estesa drasticamente con la notifica di avvisi di conclusione delle indagini per altri 81 soggetti, accusati di reati che vanno dall’associazione per delinquere all’intrusione in sistemi informatici pubblici, fino alla corruzione per il passaggio di dati riservati. L’architettura del dossieraggio e i nuovi volti dell’indagine. Il secondo maxi filone investigativo, ora in fase di notifica, coinvolge una platea vastissima di figure accusate di intercettazioni illegali e calunnia, oltre ai precedenti capi d’imputazione legati all’accesso abusivo a banche dati strategiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cyber-spie, maxi-indagine a Milano: 81 nuovi accusati e il caso Pazzali

Caso Equalize, chiesto processo per Pazzali e chiuse indagini su 81La Procura di Milano, diretta da Marcello Viola, coi pm Francesco De Tommasi e Eugenio Fusco, ha chiesto il rinvio a giudizio per Enrico Pazzali, ex...

Caso dossieraggi Equalize, chiesto il processo per Enrico Pazzali e chiuse le indagini su 81 personeÈ stato chiesto il processo per Enrico Pazzali, fondatore di Equalize, accusato di associazione a delinquere e altri reati legati a presunti...