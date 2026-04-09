Durante il Question Time alla Camera, il ministro degli Esteri ha spiegato che circa 1,5 milioni di persone hanno lasciato il paese in un periodo recente. Ha anche riferito che l’Italia sta spingendo per avviare riforme volte a gestire la situazione e ad affrontare le conseguenze di questa emigrazione di massa. La discussione si è concentrata sulle misure adottate per affrontare le sfide legate a questo esodo.

Durante il Question Time tenutosi presso la Camera, il ministro degli Esteri Tajani ha delineato la posizione della politica italiana rispetto alla drammatica crisi umanitaria che sta colpendo Cuba, evidenziando un esodo di massa che mette in discussione la tenuta stessa del sistema sociale dell’isola. Il quadro che emerge dalle aule romane è quello di una nazione caraibica stremata da instabilità economica e politica. Secondo i dati presentati dal ministro, nell’arco degli ultimi cinque anni più di un milione e mezzo di cittadini hanno scelto di abbandonare il proprio Paese. Questo movimento migratorio imponente viene descritto dal governo come l’indicatore inequivocabile di una condizione che ha ormai superato ogni limite di sostenibilità per la popolazione locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cuba, l’esodo di 1,5 milioni di persone: l’Italia spinge per le riforme

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