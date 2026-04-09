Venerdì sera, il circolo La Perla di Montecalvoli, nel territorio di Santa Maria a Monte, organizza un incontro dedicato alla crisi che sta attraversando Cuba. L’evento si svolge nel contesto delle iniziative promosse dal circolo con l’obiettivo di sensibilizzare sulla situazione nell’isola caraibica. La serata si inserisce in un calendario di incontri e iniziative dell’associazione Arci, che coinvolgono il territorio del Valdarno.

Il circolo La Perla di Montecalvoli, nel territorio di Santa Maria a Monte, ospiterà venerdì sera, 10 aprile, un incontro dedicato alla crisi che sta colpendo Cuba. L’evento, che vedrà la partecipazione del presidente nazionale dell’Arci, Walter Massa, inizierà con un apericena di solidarietà alle ore 20 per affrontare le difficoltà del popolo cubano, storico partner della cooperazione internazionale dell’associazione. Solidarietà e analisi geopolitica nel Valdarno Inferiore. La serata non sarà solo un momento di raccolta, ma un tavolo di riflessione su una realtà ferita da decenni di restrizioni economiche imposte dagli Stati Uniti. Il dibattito si concentrerà sulla morsa energetica che l’amministrazione Trump ha ulteriormente stretto sulle forniture dell’isola, aggravando una fase già estremamente complicata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cuba in crisi: il Valdarno si mobilita per l’isola con l’Arci

'Se Cuba muore', il presidente nazionale Arci Walter Massa a Montecalvoli per la solidarietà con l'isolaSarà presente anche il presidente nazionale dell'Arci Walter Massa all'incontro venerdì sera, 10 aprile, interamente dedicato alla situazione di Cuba...

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Cuba rischia l'asfissia mentre gli aiuti umanitari restano in porto, ecco quanto siamo vicini al punto di non ritornoA Cuba la carenza di carburante si sta trasformando in una crisi umanitaria. I cubani resistono, soprattutto medici e insegnanti, sostenuti dal governo. La testimonianza di una operatrice umanitaria a ... wired.it

SABATO IN PIAZZA PER CUBA! Quello che sta succedendo a Cuba è barbaro: Trump, con la complicità dei governi occidentali, compreso quello Meloni, sta stritolando una popolazione lasciandola senza petrolio e materiali di prima necessità. Il popolo Cuba - facebook.com facebook

#Tajani: a #Cuba crisi non più sostenibile, riforme non rinviabili x.com