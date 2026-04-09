Riparte in Toscana “CSI in Tour”, il progetto del Centro Sportivo Italiano che, nel 2026, raggiunge la sua undicesima edizione. Sono in programma 40 tappe distribuite da aprile a novembre, con l’obiettivo di promuovere la cultura sportiva e stili di vita corretti tra i giovani. L’iniziativa coinvolge diverse località della regione, offrendo un’occasione di confronto e partecipazione per studenti e appassionati di sport.

Torna in Toscana l’appuntamento con “CSI in Tour”, il progetto itinerante del Centro Sportivo Italiano che nel 2026 celebra la sua undicesima edizione con un calendario di 40 tappe da aprile a novembre. L’obiettivo è chiaro: promuovere i valori educativi dello sport, il benessere e stili di vita sani coinvolgendo famiglie, scuole e territori. Il tour prenderà il via il 12 aprile da Scandicci e attraverserà tutta la regione con un vero e proprio villaggio dello sport, dove sarà possibile praticare numerose discipline – dal basket alla pallavolo, dal calcio alla danza fino alle arti marziali – guidati da istruttori e volontari. Non solo attività fisica: in programma anche incontri su alimentazione, inclusione, salute e prevenzione. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - CSI in Tour” riparte dalla Toscana: 40 tappe per educare allo sport e ai corretti stili di vita

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