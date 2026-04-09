Crystal Palace-Fiorentina stasera | orario formazioni e dove vederla

Stasera si disputa la partita tra Crystal Palace e Fiorentina, valida per i quarti di finale di Conference League. La sfida si gioca giovedì 9 aprile e rappresenta l’andata della doppia sfida tra le due squadre. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e la partita sarà trasmessa in diretta su canali sportivi dedicati. La sfida si svolge allo stadio di proprietà del Crystal Palace.

La Fiorentina di Paolo Vanoli torna in campo oggi, giovedì 9 aprile, nella sfida d’andata dei quarti di finale di Conference League contro gli inglesi del Crystal Palace. I viola e il Bologna sono le uniche due squadre ancora in corsa in Europa quest’anno, entrambe contro squadre inglesi (i rossoblù affrontano stasera l’Aston Villa nei quarti di Europa League, ecco dove vederla ). La Fiorentina giocherà la prima sfida in casa del Crystal Palace. La partita è in programma alle ore 21. Sarà arbitrata dal 38enne lituano Donatas Rumsas, assistenti Aleksandr Radius e Dovydas Suziedelis, quarto uomo Manfredas Lukjancukas. Al Var, l’olandese Rob Dieperink. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crystal Palace-Fiorentina stasera: orario, formazioni e dove vederla Crystal Palace-Fiorentina oggi in Conference, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioniOggi la Fiorentina gioca in casa del Crystal Palace nella partita di andata dei quarti di finale della Conference League: le ultime notizie sulle... Leggi anche: Crystal Palace-Fiorentina, oggi quarti Conference League: orario, probabili formazioni e dove vederla Temi più discussi: Crystal Palace-Fiorentina, oggi quarti Conference League: orario, probabili formazioni e dove vederla; Dove vedere in tv Crystal Palace-Fiorentina, andata dei quarti di Conference League; Crystal Palace-Fiorentina: probabili, Kean e Parisi out, Piccoli guide l'attacco; Pronostico Crystal Palace-Fiorentina quote quarti Conference. Crystal Palace-Fiorentina stasera: orario, formazioni e dove vederlaLa Fiorentina di Paolo Vanoli torna in campo oggi, giovedì 9 aprile, nella sfida d'andata dei quarti di finale di Conference League contro gli inglesi del ... lapresse.it Crystal Palace-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Conference LeagueLa Viola di Paolo Vanoli vola a Londra per sfidare gli inglesi di Oliver Glasner nell'andata dei quarti di finale ... tuttosport.com #Fiorentina, la probabile formazione per i quarti di Conference contro il Crystal Palace x.com LE ULTIME DA LONDRA IN VISTA DI #crystalpalacefiorentina - facebook.com facebook