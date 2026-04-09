Crystal Palace-Fiorentina la partita in diretta | 2-0 traversa di Fabbian

Oggi a Londra si disputa l’andata dei quarti di finale di Conference League tra il Crystal Palace e la Fiorentina. La partita si è conclusa con il punteggio di 2-0 a favore del Crystal Palace, con un gol colpito con la testa e una traversa colpita da Fabbian. La sfida si svolge allo stadio della squadra inglese e prosegue la serie di incontri ad eliminazione diretta tra le due squadre.

Conference League, a Londra la squadra viola affronta i padroni di casa nell’andata dei quarti di finale. Il ritorno, a Firenze, tra una settimana Londra, 9 aprile 2026 – Si gioca a Londra l’andata dei quarti di finale di Conference League tra il Crystal Palace e la Fiorentina.. Al 50' bella azione di Dodo, palla a Fabbian che colpisce la traversa. Primo (sfortunatoo) squillo viola nella partita Stesse squadre del primo tempo, ma certo in casa viola mister Vanoli dovrà cambiare qualcosa dopo il disastroso primo tempo CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): 1 Henderson; 23 Canvot, 26 Richards, 5 Lacroix; 2 Munoz, 20 Wharton, 18 Kamada, 3 Mitchell; 7 Sarr, 29 Guessand; 14 Mateta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Crystal Palace-Fiorentina, la partita in diretta: 2-0, traversa di Fabbian Crystal Palace-Fiorentina, la partita in diretta: 2-0, i londinesi raddoppianoConference League, a Londra (ore 21) la squadra viola affronta i padroni di casa nell’andata dei quarti di finale. Crystal Palace-Fiorentina, la partita in diretta: 1-0, londinesi avanti su rigoreConference League, a Londra (ore 21) la squadra viola affronta i padroni di casa nell’andata dei quarti di finale. Temi più discussi: Crystal Palace-Fiorentina, oggi quarti Conference League: orario, probabili formazioni e dove vederla; Fiorentina: Kean e Parisi non convocati per la sfida in casa del Crystal Palace; I convocati per Crystal Palace - Fiorentina -; Dove vedere in tv Crystal Palace-Fiorentina, andata dei quarti di Conference League. Crystal Palace-Fiorentina: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Conference LeagueLa Viola di Paolo Vanoli vola a Londra per sfidare gli inglesi di Oliver Glasner nell'andata dei quarti di finale ... tuttosport.com Crystal Palace-Fiorentina, la partita in diretta: 2-0, disastroso primo tempo violaA Londra (ore 21) la squadra viola affronta i padroni di casa nell’andata dei quarti di finale di Conference League. Il ritorno, a Firenze, tra una settimana ... lanazione.it Europa e Conference League: Bologna-Aston Villa 0-1 e Crystal Palace-Fiorentina 2-0 dopo 45’ Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/04/europa-conference-league-andata-quarti-finale-in-campo-bologna-fi - facebook.com facebook Partecipa all’asta di @MatchWornShirt per assicurarti la maglia indossata in Crystal Palace-Fiorentina l.mws.com/7mvRj2 #forzaviola #fiorentina x.com