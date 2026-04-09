Crystal Palace-Fiorentina arbitro costretto a fermare il gioco | cosa hanno lanciato in campo

Durante la partita tra Crystal Palace e Fiorentina, nei quarti di finale di Conference League, l’arbitro è stato costretto a fermare il gioco a causa di alcuni oggetti lanciati in campo. L’interruzione ha riguardato un momento di tensione tra le due squadre, con il match che si è temporaneamente fermato per permettere alle forze dell’ordine di intervenire e ripristinare la regolarità dell’incontro.

Il ritorno dei quarti di finale di Conference League tra Crystal Palace e Fiorentina rimarrà impresso nella memoria dei tifosi non solo per l’intensità agonistica mostrata sul rettangolo verde, ma anche per un singolare episodio di cronaca sportiva che ha rallentato la ripresa delle ostilità. Mentre le squadre rientravano dagli spogliatoi per disputare la seconda frazione di gioco, l’arbitro si è visto costretto a ritardare il fischio d’inizio a causa di una fitta pioggia di oggetti provenienti dal settore più caldo del tifo londinese. La curva del Crystal Palace ha infatti dato vita a una coreografia decisamente fuori controllo, bersagliando l’area di rigore occupata dalla compagine viola con una quantità industriale di rotoli di carta che hanno reso impraticabile il terreno di gioco nel giro di pochi istanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Crystal Palace-Fiorentina, arbitro costretto a fermare il gioco: cosa hanno lanciato in campo Crystal Palace Fiorentina LIVE: squadre in campoLiverpool, scoppia un nuovo caso Salah: 90' in panchina col PSG: è gelo totale con Slot! Mercato Inter, pronto il doppio ritorno alla base: non solo... Fiorentina-Crystal Palace LIVE, risultato in diretta della partita di Conference: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 21La diretta live di Fiorentina-Crystal Palace di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita. Temi più discussi: Conference League: il lituano Rumsas arbitro di Crystal Palace-Fiorentina; Designati gli arbitri di Bologna-Aston Villa e Crystal Palace-Fiorentina; Dove vedere Crystal Palace-Fiorentina, quarti di Conference League: orario, probabili formazioni e arbitro; Crystal Palace-Fiorentina: ecco l’arbitro della gara. Conference amara per la Fiorentina, ne prende 3 dal Crystal PalaceAl 24' CRYSTAL PALACE-Fiorentina 1-0 Rete di Jean-Philippe Mateta. Pallone a destra e De Gea spiazzato. ansa.it Dove vedere Crystal Palace-Fiorentina, quarti di Conference League: orario, probabili formazioni e arbitroConference League, gara d'andata dei quarti di finale: Crystal Palace e Fiorentina in campo questa sera alle 21. Tutte le informazioni sul match ... sport.virgilio.it Le parole di Vanoli a Sky Sport dopo Crystal Palace-Fiorentina - facebook.com facebook La #Fiorentina crolla a Londra: il Crystal Palace vince 3-0 e 'vede' la semifinale x.com