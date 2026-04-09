Cruciani sul palco con miss Escort a Pescara per parlare di prostituzione
Domenica 12 aprile a Pescara andrà in scena lo spettacolo Via Crux, di Giuseppe Cruciani. Sul palco del Massimo ci sarà anche miss Escort 2025: Bianka Laureano. Nel corso della serata, partendo dai dati forniti da Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, il conduttore de. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Sale sul palco per parlare con Giorgia Meloni. "Aspetto le dimissioni di Mattarella": l'imbarazzo della premierMilano, momento imprevisto, questo pomeriggio al teatro Franco Parenti, durante la convention per il Sì: un uomo - poi identificato in Orazio...
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Cruciani sul palco con miss Escort a Pescara per parlare di prostituzioneNel corso dello spettacolo, il pubblico assisterà a un dialogo serrato tra Cruciani e la sex worker, che racconterà la propria esperienza senza reticenze ... ilpescara.it
Giuseppe Cruciani – Via Crux in concerto a San Benedetto del TrontoNon perdere Giuseppe Cruciani in Via Crux sabato 11 aprile 2026 al PalaRiviera di San Benedetto del Tronto. Scopri orario, prezzi e come acquistare i biglietti su TicketOne. rivieraoggi.it