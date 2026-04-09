Nello Stretto di Hormuz alcune navi transitavano mentre, nello stesso momento, un ex presidente statunitense pubblicava sui social media messaggi di forte pressione contro l’Iran. Le tensioni tra le potenze asiatiche alleate degli Stati Uniti e il governo di Teheran sono aumentate, evidenziando le difficoltà nelle relazioni nella regione. La situazione si sviluppa in un contesto di crescente incertezza e di confronti aperti tra le parti coinvolte.

Mentre Donald Trump lanciava su Truth le sue minacce più virulente all’ Iran, nello Stretto di Hormuz transitavano già alcune navi. Non solo quelle di Cina o Pakistan, storici partner dell’ Iran. Tra le imbarcazioni a passare ce n’erano alcune anche del Giappone, il primo alleato degli Stati Uniti in Asia orientale. Non è un caso. Tokyo è l’unico Paese del G7 ad aver sempre mantenuto rapporti amichevoli con Teheran, che ha apprezzato il no della premier Sanae Takaichi alla Casa Bianca sulla richiesta di inviare mezzi militari per tutelare le rotte commerciali del Medio Oriente. Lo stretto di Hormuz. Dietro le mosse del Giappone c’è una realtà complessa che coinvolge tutte le economie avanzate dell’Asia orientale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Crisi in Iran, così le potenze asiatiche alleate degli Usa vanno in difficoltà

Guerra in Iran, così le potenze asiatiche alleate degli Usa vanno in crisiMentre Donald Trump lanciava su Truth le sue minacce più virulente all’Iran, nello Stretto di Hormuz transitavano già alcune navi.

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