L’Amministrazione Provinciale di Como ha avviato interventi per i lavoratori di Imprima Srl, azienda nel settore tessile con stabilimenti in diverse località. La società ha avviato una procedura di cassa integrazione che coinvolge i dipendenti e si sono avviate iniziative volte al reinserimento lavorativo. La situazione riguarda le prime fasi del 2026 e coinvolge diverse sedi dell’azienda.

L’Amministrazione Provinciale di Como si è attivata per i lavoratori di Imprima Srl, gruppo attivo nel comparto tessile con stabilimenti a Bulgarograsso, Lonate Pozzolo, Fiano Romano e Cantù, recentemente interessato da una procedura di cassa integrazione avviata nei primi mesi del 2026. Attraverso il Settore Lavoro e il Nucleo Crisi Aziendali, Villa Saporiti ha attivato "un’azione coordinata per sostenere concretamente il reinserimento nel mercato del lavoro ". Ieri, in Comune a Bulgarograsso, si è svolto un incontro con i lavoratori, alla presenza del dirigente del Settore Lavoro, dei referenti dell’Ufficio Crisi, dei rappresentanti dei Centri per l’Impiego di Como e Appiano Gentile e degli enti accreditati alla formazione e al lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crisi Imprima. Si tentano i reinserimenti

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