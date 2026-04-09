Crisi automotive Olsa Rivoli e Moncalieri venduta di nascosto dopo 175 esuberi | Cessione preoccupante

Dopo aver annunciato 175 esuberi, la Olsa Lighting, azienda storica nel settore automotive con sedi a Moncalieri e Rivoli, è stata venduta in modo riservato a una società estera. La cessione è stata comunicata ai dipendenti senza dettagli pubblici e senza annunci ufficiali. La multinazionale canadese che possedeva l’azienda ha ceduto le sue quote, lasciando il futuro della produzione incerte.

La Olsa Lighting, storica azienda del settore automotive con sedi a Moncalieri e Rivoli, non è più della multinazionale canadese Magna. È stata ceduta, infatti, al fondo di investimento Mutares, con un’operazione che sarebbe stata tenuta nascosta sia ai lavoratori sia ai sindacati, dopo i 175. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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