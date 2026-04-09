Il Senato ha aperto una seduta importante giovedì 9 aprile 2026, dopo le dimissioni di alcuni ministri e membri di governo. La presidente del Consiglio è intervenuta in aula, dando il via a un dibattito che riguarda la situazione politica attuale. La riunione si svolge in un momento di incertezza, con i parlamentari chiamati a discutere le prossime mosse.

Il Senato è il palcoscenico di un confronto decisivo che ha avuto inizio oggi, giovedì 09 aprile 2026, con l’intervento della presidente del Consiglio, Meloni. La convocazione urgente dell’aula nasce dalla necessità di fare chiarezza sulla composizione dell’esecutivo, dopo le dimissioni che hanno coinvolto Santanchè, Delmastro e Bartolozzi. L’agenda parlamentare prevede che la parola passi alla premier per illustrare lo stato attuale del governo, aprendo la strada alle successive discussioni dei gruppi politici presenti in aula. L’agenda parlamentare tra crisi interna e dibattito. Le dinamiche che stanno scuotendo i palazzi del potere si sono concentrate a partire dalle ore 13 di questo giovedì. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi al Governo: Meloni in Senato dopo le dimissioni chiave

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Meloni: Niente rimpasto né voto anticipato. Noi testardamente occidentali. Se la crisi di Hormuz prosegue, sospendere il Patto di StabilitàRimane il rammarico di aver perso un’occasione storica per allineare l’Italia agli standard europei, prosegue la presidente del Consiglio. Auspico che il cantiere di quella riforma non venga ... tpi.it

Crisi energetica: così si manda il Paese allo schianto - facebook.com facebook

Italia ed Europa, la crisi del diesel. In Italia e in Europa il 40% delle autovetture circolanti va a diesel, molto più che negli Stati Uniti (3%). Durante crisi come quella di oggi, questo fa la differenza. In peggio. In questo grafico (tutto al netto delle tasse) si ved x.com