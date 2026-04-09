Cresce l' attesa per il big match tra Reyer Venezia e Germani Brescia
Sabato sera alle ore 20 si svolgerà il match tra Reyer Venezia e Germani Brescia, valido per la 26ª giornata del campionato di serie A di basket. Entrambe le squadre arrivano da risultati recenti e si sfideranno in una partita che ha attirato l’attenzione dei tifosi. La sfida si preannuncia come uno degli appuntamenti principali di questa fase del torneo.
Cresce l'attesa per il big match della 26ª giornata del campionato di serie A di basket, che sabato sera (inizio alle ore 20.30) vedrà fronteggiarsi al Taliercio la Reyer contro la Germani Brescia.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayBrescia, attualmente seconda della. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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