Cresce l' attesa per il big match tra Reyer Venezia e Germani Brescia

Sabato sera alle ore 20 si svolgerà il match tra Reyer Venezia e Germani Brescia, valido per la 26ª giornata del campionato di serie A di basket. Entrambe le squadre arrivano da risultati recenti e si sfideranno in una partita che ha attirato l’attenzione dei tifosi. La sfida si preannuncia come uno degli appuntamenti principali di questa fase del torneo.