Cremona torna nel cuore del nuoto | 116 atleti per il regionale FINP

Domenica prossima, nella piscina olimpionica di Cremona, si svolgerà il Campionato regionale FINP Lombardia di nuoto paralimpico. All’evento parteciperanno 116 atleti provenienti da 15 diverse società sportive. La manifestazione rappresenta un momento importante per il settore del nuoto paralimpico nella regione, con numerosi partecipanti che si sfideranno nelle varie discipline in programma.

Domenica prossima, la piscina olimpionica di Cremona diventerà il palcoscenico del Campionato regionale FINP Lombardia di nuoto paralimpico, un evento che vedrà impegnati 116 atleti provenienti da 15 società diverse. Le competizioni, che inizieranno nel pomeriggio alle ore 15:40 per concludersi verso le 18:15, rappresentano un ritorno significativo per la città lungo le sponde del Po, dove l’ultima edizione di questo tipo si era svolta nel 2018. Il valore strategico delle infrastrutture e la centralità della Lombardia. L’organizzazione di questa manifestazione non è solo una questione sportiva, ma riflette una necessità logistica profonda che tocca i nodi strutturali del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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ATTUALITÀ - Torna la rubrica, in collaborazione con Anffas Cremona APS, "in altre parole". In questo appuntamento: il self service inclusivo di "Osteria dell'Agnello". #Attualità #MondoPadano LEGGI QUI: https://www.mondopadano.it/news/rubriche/osteria-dell - facebook.com facebook