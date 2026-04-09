A Cremona, in via Palestro 32, si apre una mostra personale di Eliso Subacchi intitolata

L’arte figurativa torna protagonista in via Palestro 32, a Cremona, dove l’Adafa ospiterà la mostra personale di Eliso Subacchi dal titolo Nel segno del colore. L’appuntamento, che vedrà l’inaugurazione fissata per le ore 18 dell’11 aprile, resterà aperto al pubblico fino al 23 aprile, offrendo una finestra temporale per esplorare l’evoluzione di un autore profondamente legato al territorio cremonese. Il vernissage segnerà l’inizio di un percorso curato dalla coordinatrice della commissione artistica, Annalisa Subacchi, insieme a Valentina Giugni. Durante l’evento ufficiale, il presidente Fulvio Stumpo e la vice Giusy Asnicar accoglieranno i visitatori, mentre l’atmosfera sarà arricchita da una lettura poetica tratta dal volume Sussurri d’Anima di Antonella Zaglio, moglie del pittore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cremona, l’arte di Eliso Subacchi: tra antiche ricette e colori

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