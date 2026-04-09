Cremona in Germania | 600 cittadini per il rito di Flossenbürg

Circa 600 cittadini di Cremona si sono radunati in Germania per partecipare a una cerimonia commemorativa presso il campo di concentramento di Flossenbürg. L'evento si è svolto nello stesso giorno della morte del teologo Dietrich Bonhoeffer, avvenuta nel 1945, noto per aver resistito al regime nazista. La manifestazione ha coinvolto persone provenienti dalla città italiana, riunite per ricordare le vittime del campo e il percorso di resistenza di Bonhoeffer.

Circa 600 cittadini di Cremona si sono riuniti in Germania per una cerimonia dedicata alle vittime del campo di concentramento di Flossenbürg, in una data che coincide con la fine della vita di Dietrich Bonhoeffer, teologo che si oppose al regime nazista nel 1945. Il pellegrinaggio, parte del progetto Viaggio della Memoria, ha portato gli studenti del territorio cremonese a confrontarsi direttamente con i luoghi della deportazione. Il valore civico dell’educazione alla memoria tra le mura di Flossenbürg. L’iniziativa non rappresenta un semplice trasferimento collettivo di giovani verso l’estero, ma una struttura formativa consolidata da quasi trent’anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cremona in Germania: 600 cittadini per il rito di Flossenbürg Cremona riscopre il Carnevale: festa spontanea in piazza Duomo, bambini e famiglie protagonisti di un rito popolare.Una Cremona colorata e gioiosa ha celebrato il Carnevale domenica 16 febbraio 2026, con piazza Duomo invasa da bambini in maschera e famiglie. Cremona e il rito del Po: il Lungopo Europa diventa un salotto a cieloI cittadini di Cremona hanno celebrato la Pasquetta 2026 tornando a popolare il Lungopo Europa per la tradizionale camminata rilassante lungo le rive... Temi più discussi: Partito il viaggio della memoria. Seicento studenti in Germania. Con loro gli amministratori locali; 600 studenti verso la Germania | il grande viaggio della memoria; Partito il viaggio della memoria Seicento studenti in Germania Con loro gli amministratori locali. Viaggio della Memoria 2026: Cremona onora le vittime del campo di FlossenbürgIntensa e commovente, come il luogo richiede, rispettosa e partecipata, la cerimonia in ricordo delle vittime del campo di concentramento ... cremonaoggi.it Partito il viaggio della memoria. Seicento studenti in Germania. Con loro gli amministratori localiComitiva da Cremona, Crema e Casalmaggiore. Tre giorni tra Norimberga e e Flossenbürg. Aggregati, tra gli altri, il presidente della Provincia e il sindaco del comune capoluogo. msn.com CR1. Astor Piazzolla · Ave Maria. 29º Viaggio della Memoria delle scuole della Provincia di Cremona - facebook.com facebook Vanoli Cremona, Campigotto: “Lottare fino alla fine per un traguardo che sembrava utopistico” @Sportando x.com