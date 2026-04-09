Costruire insieme la città del futuro | Ci confronteremo con i residenti

Le autorità locali hanno annunciato un confronto con i residenti per discutere i progetti di sviluppo urbano e le modifiche al Piano del Governo del Territorio. L’obiettivo è coinvolgere la comunità nelle decisioni sulla crescita della città e sulle nuove aree da riqualificare. L’iniziativa mira a raccogliere idee e opinioni dei cittadini per definire le linee guida del piano di urbanizzazione. La consultazione si svolgerà nei prossimi mesi, con incontri pubblici previsti sul territorio.

Come costruire insieme la Cormano del futuro e come aggiornare il Piano del Governo del Territorio, vale a dire il Pgt: il lungo percorso per la costruzione della Variante al Pgt coinvolgerà ben presto i cormanesi con una serie di incontri pubblici per dare vita a una Cormano sempre più sostenibile, più vivibile e al passo con tempi. Dopo le prime riunioni tra la giunta locale di centrodestra e le rappresentanze delle associazioni di categoria, come i professionisti, i commercianti e i cosiddetti “portatori di interesse”, vale a dire gli “stakeholder”, i momenti di confronto e di consultazione vedranno come protagonisti anche i cittadini e le associazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Costruire insieme la città del futuro: "Ci confronteremo con i residenti" "Montagna d'Amare", i sindaci dell'Irpinia fanno squadra per costruire insieme il futuro del territorioIl 31 marzo 2026, in Regione Campania, è stata presentata la candidatura come Comitato Promotore per la costituzione della DMO Irpinia. Meloni incontra Vance: «L’Occidente base del futuro da costruire insieme. Europa e Usa uniti dai valori»«È bello incontrarti di nuovo, è bello essere di nuovo in questo bellissimo Paese. Temi più discussi: Costruire insieme la città del futuro: Ci confronteremo con i residenti; Gaia Zadra: Mettete dei fiori sui vostri balconi per costruire insieme città più verdi; L’ultima tappa del viaggio nei quartieri: domani l’incontro a Riccione Paese; Palio di Pesaro, il comune lancia il bando per la co-progettazione triennale tra associazioni. Costruire insieme la città del futuro: Ci confronteremo con i residentiCome costruire insieme la Cormano del futuro e come aggiornare il Piano del Governo del Territorio, vale a dire ... ilgiorno.it Prorogata la mostra fotografica Costruire ponti. Il Parco del Pionta nei progetti partecipativi per la città di ArezzoArezzo, 22 dicembre 2025 – Prorogata fino al 27 marzo 2026 la mostra fotografica Costruire ponti. Il Parco del Pionta nei progetti partecipativi per la città di Arezzo, allestita alle Logge del ... lanazione.it Studiare insieme significa anche costruire insieme. Idee che si intrecciano, progetti che prendono forma e punti di vista che si arricchiscono: il campus diventa il luogo dove il sapere cresce giorno dopo giorno, fianco a fianco. #UniCamillus #CampusLife x.com UNITI PER LA FIBROMIALGIA: COMPRENDERE LA SOFFERENZA, COSTRUIRE INSIEME IL PERCORSO DI CURA - facebook.com facebook