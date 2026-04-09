Cosmi infuriato si sfoga per il post Salernitana-Benevento | Mia moglie piangeva al telefono

Serse Cosmi ha espresso il suo disappunto riguardo alla sua assenza dalla sala stampa dopo la partita tra Salernitana e Benevento, una sconfitta che ha coinvolto la sua squadra. In un intervento pubblico, ha riferito che sua moglie è stata molto colpita dall'esito della gara, al punto da piangere al telefono. La sua reazione ha attirato l’attenzione di chi aveva ipotizzato una mancata partecipazione all'incontro ufficiale.

Serse Cosmi si scaglia contro chi pensava non si fosse presentato in sala stampa per via della sconfitta della sua Salernitana contro il Benevento. E invece la verità è un'altra: "Mia piangeva al telefono perché mia figlia era entrata in sala operatoria". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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