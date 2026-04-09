Il podcast ‘Il bazar atomico’, condotto da Davide Francesco Sada, è diventato uno dei più ascoltati nel panorama culturale italiano negli ultimi anni. Ora, il suo creatore approda al teatro con lo spettacolo ‘La felicità fa i soldi’. Questa nuova produzione rappresenta un passo importante nel percorso artistico di Sada, che ha consolidato la sua presenza attraverso il suo podcast negli ambienti culturali del paese.

Negli ultimi anni, Il Bazar Atomico si è imposto come uno dei podcast culturali più seguiti e interessanti del panorama nazionale. Un podcast indipendente, nato nel 2020 e condotto da Davide Francesco Sada, che propone conversazioni lunghe e non editate sui temi più disparati, come da presentazione del canale Youtube, come ad esempio: “Esperimenti mistici, imprenditoria eroica, neuroscienze, body & mind hacking, arte, natura selvaggia, supercibi, survivalism, magia, geopolitica e altre deflagrazioni”. Al di là del fascino per le tematiche peculiari affrontate nelle conversazioni e alcune posizioni provocatorie su temi come il “woke” o il... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Così Davide Francesco Sada del podcast ‘Il bazar atomico’ sbarca a teatro con ‘La felicità fa i soldi’

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