A Cosenza, il circolo dem Zuccarelli ha aperto ufficialmente il progetto Obiettivo 2050 presso la Biblioteca Civica, con l’obiettivo di analizzare le prospettive di sviluppo sociale e culturale della città. L’iniziativa si svolge con l’intento di coinvolgere la comunità e di avviare un percorso di discussione sul futuro locale, partendo dalla sede simbolica scelta per l’evento.

Il circolo dem Zuccarelli di Cosenza ha inaugurato ieri pomeriggio il progetto denominato Obiettivo 2050, scegliendo come sede simbolica la Biblioteca Civica per avviare un percorso di riflessione sul futuro della città. L’iniziativa ha una partecipazione attiva e un dibattito intenso tra i presenti, con l’obiettivo di trasformare la cultura in un pilastro per lo sviluppo sociale ed economico del territorio. La biblioteca come fulcro della partecipazione cittadina. L’appuntamento è iniziato all’interno delle mura della Biblioteca Civica, un luogo che i promotori dell’iniziativa hanno voluto mettere al centro della discussione per sottolineare come la costruzione del sapere e la condivisione delle conoscenze siano passaggi indispensabili per generare vera partecipazione collettiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cosenza guarda al 2050: la cultura guida il nuovo sviluppo sociale

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