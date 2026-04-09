Cosenza allarme morbillo | 15 pazienti isolati tra cui molti bambini

A Cosenza, quindici persone sono state trasferite dai reparti di emergenza all’ex Nefrologia dell’ospedale a causa di sospetti di morbillo. La maggior parte dei pazienti è composta da bambini e ragazzi. La decisione è stata presa dopo aver riscontrato alcuni casi sospetti di infezione. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e hanno avviato le verifiche necessarie.

Quindici pazienti, in gran parte giovanissimi, sono stati trasferiti dai reparti di emergenza all’ex Nefrologia dell’ospedale di Cosenza a causa di una rilevazione di casi sospetti di morbillo. L’incremento delle patologie ha generato un forte afflusso presso il presidio ospedaliero cittadino, mettendo sotto pressione i servizi di primo intervento. L’impatto sui reparti e la gestione dei pazienti minorenni. La struttura sanitaria di Cosenza sta affrontando una fase di forte sollecitazione dovuta alla crescita dei ricoveri legati a questa specifica patologia virale. I dati raccolti indicano che le quindici persone attualmente assistite nel reparto precedentemente destinato alla nefrologia erano state inizialmente prese in carico dal pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cosenza, allarme morbillo: 15 pazienti isolati tra cui molti bambini Incendio garage: 15 intossicati, tra cui 3 bambiniUn rogo notturno ha investito l’autorimessa sotterranea di un condominio in via Calcara a Cerea, lasciando quindici persone intossicate dal fumo, tra... Leggi anche: N. Zelanda: frana su campeggio, 'molti dispersi fra cui bambini' Morbillo, allarme mondiale: torna negli USA e dilaga in Europa. In Italia casi raddoppiati in un meseIl morbillo, una delle malattie infettive più contagiose mai conosciute, torna a far paura a livello globale. A risuonare come un campanello d’allarme è soprattutto quanto sta accadendo negli Stati ... corriereadriatico.it Allarme morbillo e scarlattina, tornano le infezioni dell’infanzia. L’importanza delle vaccinazioniPistoia, 15 luglio 2025 – Dopo gli anni segnati dalla pandemia, le malattie infettive sono tornate a circolare nel territorio pistoiese. È quanto emerge dalla Relazione annuale 2024 dell’Asl Toscana ... lanazione.it