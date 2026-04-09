Cosa sappiamo dello stabilimento di chip che nascerà a Novara | 1.600 posti di lavoro ma a che prezzo?

È stato annunciato la creazione di uno stabilimento dedicato ai chip a Novara, con l’obiettivo di generare circa 1.600 posti di lavoro. Il progetto è stato firmato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, segnando un passo importante nella strategia industriale italiana nel settore dei semiconduttori. Tuttavia, l’accordo ha sollevato anche alcune criticità tra chi vede l’iniziativa come una grande opportunità e chi esprime preoccupazioni sui possibili impatti.

Il governo gongola, ma l’affare dondola tra pro e contro. L’accordo firmato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la realizzazione di uno stabilimento europeo dedicato ai chiplet nell’area di Novara riporta al centro della strategia industriale italiana sui semiconduttori il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it “Kurt Cobain è stato ucciso”: cosa sappiamo dello studio forense che nega che l’ex Nirvana si sia suicidatoUno studio pubblicato lo scorso 5 novembre 2025 dal titolo "A Multidisciplinary Analysis of the Kurt Cobain Death" porrebbe le basi forensi per... Leggi anche: Tra la gente che vuole risposte. "Siamo vivi ma non sappiamo che cosa succederà domani" Si parla di: E se il prossimo SUV Opel fosse firmato Leapmotor?; Falso WhatsApp made in Italy: cosa sappiamo dello spyware che ha spiato centinaia di utenti.