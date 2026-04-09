Cosa fare nel weekend a Monza e dintorni | i 5 eventi anche gratis scelti per voi

Il fine settimana si avvicina e a Monza e nelle zone vicine sono previsti vari eventi, alcuni anche gratuiti. Tra concerti, mostre e mercati, ci sono diverse opportunità per trascorrere le giornate. Le iniziative si svolgono in varie location della zona e sono rivolte a un pubblico di tutte le età. Per chi cerca alternative per il tempo libero, le proposte sono molteplici e facilmente accessibili.

Si avvicina il weekend e sono diversi gli appuntamenti in programma a Monza e dintorni per questo fine settimana. Nella città di Teodolinda per esempio protagonisti sono lo sport, con l'apertura dell'Atkinson Monza Open, il torneo internazionale di tennis al Villa Reale Tennis, e poi la grande. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Cosa fare a Monza e dintorni nel weekend: i 5 eventi (anche gratis) scelti per voi Argomenti più discussi: Weekend a Milano: dal 3 al 5 aprile; Le 10 cose da fare a Torino questo weekend (3/4/5/6 Aprile 2026); Weekend di Pasqua a Roma: cosa fare sabato 4 e domenica 5 aprile; Che fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 3, 4, 5 e 6 aprile. Ripropongo questo video in cui spiego cosa significa davvero avere i trigliceridi elevati, perché non vanno sottovalutati, quali sono le cause più frequenti, anche quelle insospettabili, e cosa puoi fare per abbassarli in modo naturale ed efficace. #prevenzionec - facebook.com facebook “Cosa deve fare il governo della coalizione progressista nei prossimi cinque anni per migliorare la vita delle italiane e degli italiani” È questa la domanda che orienterà “Nova – Parola all’Italia”, un nuovo processo partecipato e concreto avviato nei giorni scor x.com