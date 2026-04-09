Corriere dello Sport | Napoli i jolly fanno la differenza | Alisson e Politano decisivi

Il Napoli ha ottenuto un’altra vittoria grazie alle prestazioni di Alisson e Politano, considerati elementi chiave nel risultato. La squadra ha mostrato compattezza e varietà nelle scelte offensive e difensive, contribuendo a consolidare la posizione in classifica. La partita ha visto l’apporto decisivo di alcuni giocatori considerati come “jolly”, capaci di cambiare il corso dell’incontro con le loro azioni.

"> Il Napoli vince ancora e lo fa con la forza del gruppo e delle soluzioni. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, contro il Milan a decidere sono stati ancora una volta i cambi: Alisson e Politano, due jolly pescati dalla panchina, capaci di spaccare la partita. Fabio Mandarini, sul Corriere dello Sport, sottolinea l’azione decisiva: «Alisson inventa a sinistra, Olivera rifinisce e Politano chiude a destra». Una sequenza che vale tre punti e la quinta vittoria consecutiva in campionato. LA FORZA DEL GRUPPO Nel racconto del Corriere dello Sport, Fabio Mandarini evidenzia come il Napoli stia trovando risposte da tutta la rosa: dai Fab Four al rientro, fino ai nuovi innesti come Alisson. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, i jolly fanno la differenza: Alisson e Politano decisivi” Corriere dello Sport: “Napoli, sorpasso pesante: Politano firma il colpo sul Milan”Corriere dello Sport: “Napoli, sorpasso pesante: Politano firma il colpo sul Milan”"> Il Napoli accelera, colpisce e si prende il secondo posto. Leggi anche: Corriere dello Sport: “Politano, il Milan nel destino: gol decisivo e Napoli secondo” Temi più discussi: Pagelle Napoli-Milan: Politano da applausi, Nkunku rimandato. Tutti i voti; L’analisi dei calendari di Napoli e Inter: il momento è cruciale; Il Napoli riscatterà Alisson Santos, l'indiscrezione dal Portogallo; Il Maradona spinge il Napoli verso il secondo posto: un altro soldout contro il Milan. Corriere dello Sport: Napoli, i jolly fanno la differenza: Alisson e Politano decisiviIl Napoli vince ancora e lo fa con la forza del gruppo e delle soluzioni. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, contro il Milan a decidere sono stati ancora una volta i cambi: ... napolipiu.com Corriere dello Sport: Napoli, ritmo scudetto: Parma snodo decisivoIl Napoli corre forte, con numeri da vertice e ambizioni sempre più concrete. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la squadra di Conte viaggia a ritmo scudetto: 65 punti dopo 31 ... napolipiu.com Corriere della Sera. . In un mondo sempre più influenzato da muri e barriere scopriamo cosa è accaduto nella storia quando le culture umanistica e scientifica hanno unito le forze, passando da Albert Einstein, Charlie Chaplin, Camillo Golgi e Alessandro Volt - facebook.com facebook Alberto Sinigaglia: «Al Corriere della Sera è intrecciata la mia vita» x.com