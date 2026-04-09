Correggio ciclista cade stroncato da malore

Un ciclista è stato trovato senza vita nel fossato accanto alla bicicletta, in un'area di Correggio. Un passante ha segnalato la presenza dell'uomo a terra e immobile, senza rispondere agli stimoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma i tentativi di rianimarlo sono risultati vani. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause del decesso.

Correggio (Reggio Emilia), 9 aprile 2026 - Inizialmente si era pensato a un possibile incidente, quando un passante ha notato un ciclista a terra, riverso nel fossato laterale accanto alla sua bici, privo di sensi. Poi, una volta conclusa una prima fase di accertamenti da parte del personale medico, è emersa l’ipotesi di un malore alla base di una caduta in bici dell’uomo, un pensionato di 69 anni residente a San Martino in Rio, che ieri pomeriggio, approfittando della bella giornata di sole, aveva deciso di fare un giro nella vicina campagna correggese. Poco prima delle 17 è scattato l’allarme ai soccorsi, arrivati in fretta in via Fornacelle, alla periferia di Correggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Correggio, ciclista cade stroncato da malore Stroncato da un malore in strada, morto 55enneANCONA – Intervento dei sanitari nella mattinata di oggi in zona Baraccola, dove è stato ritrovato il corpo senza vita di un 55enne nelle vicinanze... Stroncato da un malore improvviso, è morto l'ingegner Roberto SciarraDa diversi anni viveva a Liverpool, dove si era trasferito per lavoro: è qui che sarà sepolto, come da volontà della famiglia. CADUTA DI POGACAR #caduta #milanosanremo #ciclismo #pogacar