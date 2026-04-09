Corre il prezzo del petrolio Wti di nuovo sopra 100 dollari

Il prezzo del petrolio ha registrato un aumento significativo, con il Wti americano che ha superato i 100 dollari al barile, salendo del 7,4% fino a 101,4 dollari. Questa crescita si verifica in un contesto di tensioni tra Iran e Stati Uniti, con una tregua che viene definita fragile. La situazione ha portato a una forte volatilità sui mercati energetici e ha attirato l’attenzione degli operatori.

Il prezzo del petrolio accelera la sua corsa di fronte alla fragile tregua tra Iran e Usa. Il Wti americano guadagna il 7,4% portandosi a 101,4 dollari al barile. Vicino a quota 100 anche il Brent che sale del 4,3% a 98,9 dollari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Corre il prezzo del petrolio, Wti di nuovo sopra 100 dollari Petrolio: Brent ancora sopra i 100 dollari al barile, Wti stabilmente sopra i 95Il proseguimento del conflitto in Medio Oriente continua ad avere un forte impatto sul mercato dell'energia, dunque su quello del petrolio. Violent Bounces, Weak Tech & $100+ Oil… What Traders Must Know Next Temi più discussi: Petrolio, il sorpasso storico del Wti sul Brent: perché corre il greggio Usa (ed è una cattiva notizia per la Ue); Corre il prezzo del petrolio, Wti di nuovo sopra 100 dollari; Nuova impennata del prezzo del petrolio: perché produrne di più non risolverà la crisi; Previsioni prezzo petrolio: interruzione dello Stretto di Hormuz. Corre il prezzo del petrolio, Wti di nuovo sopra 100 dollariIl prezzo del petrolio accelera la sua corsa di fronte alla fragile tregua tra Iran e Usa. Il Wti americano guadagna il 7,4% portandosi a 101,4 dollari al barile. Vicino a quota 100 anche il Brent che ... ansa.it Balzo del prezzo del petrolio, il Wti sale a 110 dollariI prezzi del petrolio e del gas volano, mentre si guarda agli sviluppi della guerra in Medio Oriente. Il Wti registra un rialzo del 10,2% a 110,38 dollari al barile. Corre anche il Brent che mette a s ... ansa.it Il petrolio torna a salire, il Brent guadagna il 2,4% a 97 dollari. Il prezzo del gas è in rialzo a 46 euro con Hormuz chiuso. Il Wti rimbalza del 3,5% dopo il brusco calo di ieri. #ANSA - facebook.com facebook Il petrolio torna a salire, Brent guadagna il 2,4% a 97 dollari. Il Wti rimbalza del 3,5% dopo il brusco calo di ieri #ANSA x.com