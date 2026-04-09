Corre il prezzo del petrolio Wti di nuovo sopra 100 dollari

Da lanazione.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prezzo del petrolio ha registrato un aumento significativo, con il Wti americano che ha superato i 100 dollari al barile, salendo del 7,4% fino a 101,4 dollari. Questa crescita si verifica in un contesto di tensioni tra Iran e Stati Uniti, con una tregua che viene definita fragile. La situazione ha portato a una forte volatilità sui mercati energetici e ha attirato l’attenzione degli operatori.

Il prezzo del petrolio accelera la sua corsa di fronte alla fragile tregua tra Iran e Usa. Il Wti americano guadagna il 7,4% portandosi a 101,4 dollari al barile. Vicino a quota 100 anche il Brent che sale del 4,3% a 98,9 dollari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

corre il prezzo del petrolio wti di nuovo sopra 100 dollari
© Lanazione.it - Corre il prezzo del petrolio, Wti di nuovo sopra 100 dollari

Petrolio: Brent ancora sopra i 100 dollari al barile, Wti stabilmente sopra i 95Il proseguimento del conflitto in Medio Oriente continua ad avere un forte impatto sul mercato dell'energia, dunque su quello del petrolio.

Violent Bounces, Weak Tech & $100+ Oil… What Traders Must Know Next

Video Violent Bounces, Weak Tech & $100+ Oil… What Traders Must Know Next

Temi più discussi: Petrolio, il sorpasso storico del Wti sul Brent: perché corre il greggio Usa (ed è una cattiva notizia per la Ue); Corre il prezzo del petrolio, Wti di nuovo sopra 100 dollari; Nuova impennata del prezzo del petrolio: perché produrne di più non risolverà la crisi; Previsioni prezzo petrolio: interruzione dello Stretto di Hormuz.

wti di corre il prezzo delCorre il prezzo del petrolio, Wti di nuovo sopra 100 dollariIl prezzo del petrolio accelera la sua corsa di fronte alla fragile tregua tra Iran e Usa. Il Wti americano guadagna il 7,4% portandosi a 101,4 dollari al barile. Vicino a quota 100 anche il Brent che ... ansa.it

wti di corre il prezzo delBalzo del prezzo del petrolio, il Wti sale a 110 dollariI prezzi del petrolio e del gas volano, mentre si guarda agli sviluppi della guerra in Medio Oriente. Il Wti registra un rialzo del 10,2% a 110,38 dollari al barile. Corre anche il Brent che mette a s ... ansa.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.