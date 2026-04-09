Coppia ’chiusa’ in stazione Scendono dal treno ma l’uscita è bloccata

Durante la notte di Pasquetta, una coppia di Gragnola si è trovata bloccata all’interno della stazione Aulla-Lunigiana. I due sono scesi dal treno dopo un viaggio di dieci ore da Molfetta, in provincia di Bari, ma all’uscita dalla stazione hanno scoperto che l’accesso era stato chiuso. La situazione ha causato disagio e si è protratta per alcuni minuti prima che venisse risolto il problema.

Una situazione da incubo quella vissuta nella nottata di Pasquetta alla stazione Aulla-Lunigiana da una coppia di Gragnola, di ritorno dopo un viaggio di 10 ore da Molfetta, in provincia di Bari. "Eravamo giunti sull’ultimo treno quello di mezzanotte e 27 proveniente da Parma in perfetto orario ad Aulla – racconta Claudio Conti, 68 anni pensionato statale e storico volontario della Protezione Civile di Fivizzano – di ritorno da Molfetta dove eravamo stati a trascorrere le festività pasquali dal padre della mia compagna, Anna Antonia De Gennaro che purtroppo è invalida al 100% con gravi problemi di deambulazione. Dai binari siamo scesi... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Coppia ’chiusa’ in stazione. Scendono dal treno ma l’uscita è bloccata A1 Milano-Napoli: chiusa per una notte l'uscita della stazione di ValdichianaArezzo, 28 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di venerdì 30 alle... Viabilita’: diramazione Roma sud, chiusa per una notte l’uscita della stazione di San CesareoSulla D19 Diramazione Roma sud, per facilitare l’esecuzione di importanti lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, la stazione di San... Temi più discussi: Coppia ’chiusa’ in stazione. Scendono dal treno ma l’uscita è bloccata; Coppia travolta da un'auto mentre attraversa la strada a Cingoli: in condizioni più gravi l'uomo; Market della droga ad alta quota: coppia di spacciatori arrestata a Sestriere. Coppia ’chiusa’ in stazione. Scendono dal treno ma l’uscita è bloccataUna situazione da incubo quella vissuta nella nottata di Pasquetta alla stazione Aulla-Lunigiana da una coppia di Gragnola, di ... lanazione.it Chiusa la biglietteria in stazione, il sindaco si appella a TrenordVIGEVANO. La biglietteria della stazione di Vigevano resterà chiusa, e l’ennesimo avviso affisso al vetro dello sportello dedicato, indica ancora tra i punti vendita autorizzati, l’edicola di corso ... laprovinciapavese.gelocal.it Kaya ed Ender insieme: una coppia che fa discutere. A voi piacciono davvero oppure no #forbiddenfruit - facebook.com facebook La coppia è legata da molti anni, e da due si è unita in matrimonio. Il cantante degli Zero Assoluto aveva chiesto alla compagna di sposarlo nel 2021, durante un viaggio a Parigi x.com